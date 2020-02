Festival2020, le pagelle della seconda serata. Amadeus da 10, bocciata Elettra Lamborghini

Sanremo. Siamo alla seconda serata del #Festival2020. Anche se sarebbe più giusto dire “giornata”, visto che ormai una serata della kermesse canora dura quasi un giorno intero. Sarebbe il caso di suggerire ad Amadeus di iniziare la gara alle 18, in modo da non arrivare alle 2 del mattino senza nemmeno conoscere la classifica provvisoria. E anche se la serata scorre veloce, grazie al ritmo dettato dalla co-conduzione Amadeus – Fiorello, il pensiero di scoprire il vincitore del Festival numero 70 all’alba non fa impazzire.

C’è da dire che lo spettacolo offerto è di alto livello: dai quattro giovani che si sono esibiti per primi agli sketch trascinanti di Fiorello fino alla grinta di Zucchero e alla grande lezione di vita di Paolo Palumbo. Ma non tutto ci è piaciuto. Ecco dunque le nostre pagelle:

