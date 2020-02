Frecciarossa deragliato a Lodi, due morti e 27 feriti. Toti: “Si faccia chiarezza sulla tragedia”

Genova. “Dolore per la notizia del Frecciarossa deragliato a Lodi. Una preghiera per le famiglie dei due macchinisti, morti mentre svolgevano il loro lavoro, e un pensiero ai passeggeri rimasti feriti. Milioni di italiani viaggiano ogni giorno sui treni e meritano che si faccia al più presto chiarezza su una tragedia senza senso come questa. Grazie di cuore ai soccorritori che in queste ore stanno facendo un lavoro straordinario”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Stamattina un treno ad alta velocità Milano-Salerno è deragliato sulla linea alta velocità nei pressi di Livraga, in provincia di Lodi: due i morti, entrambi ferrovieri, 27 i feriti. Il treno è il primo del mattino partito dalla stazione Centrale di Milano alle 5.10. Al momento dell’incidente a bordo c’erano 28 passeggeri in tutto, oltre al personale di Trenitalia.

... » Leggi tutto