Letimbro, mister Oliva: “Abbiamo problemi di organico, ma le difficoltà passeranno”

Borghetto Santo Spirito. La Letimbro esce battuta dal campo del Soccer Borghetto per 4-1; mister Maurizio Oliva, consapevole che non era un incontro semplice, accetta il risultato.

“Loro sono una grande squadra, per la categoria sono tra i più forti, lo sapevamo – dichiara -. Noi siamo molto in difficoltà come organico, soprattutto coi giovani: avevo due giovani in campo e un portiere giovane, basta. Spero di recuperare dei giocatori, poi ce la giochiamo con tutti”.

