Prima Categoria: la cronaca minuto per minuto di Soccer Borghetto contro Letimbro

Borghetto Santo Spirito. All’Oliva di Borghetto Santo Spirito va in scena l’ultimo recupero del girone A di Prima Categoria, che questa sera vedrà tutte le squadre allineate con 15 partite disputate e ancora 11 da giocare.

Per l’esattezza si tratta di una ripetizione. Sono di fronte Soccer Borghetto e Letimbro; la partita, valevole per la decima giornata, era terminata 4-0 per i padroni di casa. Ma la società savonese fece ricorso, vincendolo, perché l’arbitro annullò una rete regolare realizzata dai gialloblù su calcio di rigore, ammettendo poi di aver sbagliato.

... » Leggi tutto