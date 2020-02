“Primavera in anticipo” alla scuola forestale di Ormea grazie al clima mite ma anche grazie alla programmazione delle attività outdoor che sono proprie del periodo primaverile. Si stanno definendo, infatti, date e programmi per i sopralluoghi aziendali, le uscite sul territorio, il cantiere forestale nonché per il noto progetto internazionale “Erasmus plus – Forest4life”.

Quest’ultima iniziativa rappresenta un momento importante dell’anno scolastico e coinvolgerà quattro studentesse ed undici studenti frequentanti le classi quarte. Si costituiranno tre gruppi con mete distinte: Polonia, Slovenia e Spagna; le partenze avranno luogo a fine maggio, il soggiorno all’estero durerà cinque settimane nelle quali i ragazzi e le ragazze svolgeranno stage in aziende del settore forestale.

