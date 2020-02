Regionali, Ciangherotti: “Sintesi insieme a Melgrati per far vincere Toti alle prossime elezioni”

Savona. Il consigliere comunale e provinciale Eraldo Ciangherotti si è detto contento della scelta di Marco Melgrati di riunire i forzisti e gli ex forzisti: “Sono felice che Marco Melgrati, coordinatore provinciale di Forza Italia, si sia incontrato con gli amici che ad Albenga, nel corso degli anni, hanno lasciato il partito e a volte (per non dire spesso) si sono schierati contro FI”.

“Ricordo a me stesso, prima che agli altri, che come consigliere comunale eletto e, in qualche modo, punto di riferimento cittadino di Forza Italia, già da tempo ho pubblicizzato sulle mie pagine social i contatti per mettermi in contatto direttamente con gli albenganesi di ogni età, che condividano le idee liberali di Forza Italia”, ha proseguito Ciangherotti.

... » Leggi tutto