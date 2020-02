Savona, auto ribaltata in Via Tissoni: un ferito

Savona. Attimi di paura oggi intorno alle 16.45 in via Tissoni a Savona, dove un uomo di 80 anni ha perso il controllo della sua auto finendo per ribaltarsi. Le cause dell’incidente, al vaglio della polizia locale, sono ancora da accertare.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per facilitare le operazioni di estrazione dell’uomo dall’autovettura, seriamente danneggiata nell’impatto. Il mezzo ha inoltre perso benzina e olio sull’asfalto, rendendo necessarie le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

... » Leggi tutto