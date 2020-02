Serie C: Normac e Lunezia in vetta, Iglina avanti solo al tie break

Savona. Dopo la pausa di inizio febbraio, riparte nel prossimo weekend il campionato di Serie C di pallavolo femminile. Per il massimo campionato del volley femminile regionale, ecco un quadro della situazione dopo tredici giornate.

In vetta la Normac è ancora imbattuta. Con 37 punti, tiene a due lunghezze di distanza la Lunezia volley. La corsa per il terzo posto è un campionato a parte, distante nove punti, con tre società – Cogoleto, Vgp e Iglina – in tre punti.

