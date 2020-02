Serie D, Sanremo solitaria: il derby del Ponente lo vince Alassio

Genova. La Serie D maschile di pallavolo si avvia a ripartire, dopo la pausa di inizio febbraio, e i suoi equilibri sono ancora in bilico, ma qualcosa inizia a chiarirsi grazie a recuperi e posticipi. La corsa per la Serie C ha ormai una favorita.

A guidare la classifica della serie, infatti, è la Grafiche Amadeo Sanremo di coach Sabrina Maragliano. La sua squadra ha collezionato 23 punti, quattro più degli inseguitori. Nel turno pre-pausa, i sanremesi capitanati Gioele Gazzera hanno piegato per tre set a uno la 3 Stelle villaggio Segesta, che rimane nella zona rischiosa del campionato.

... » Leggi tutto