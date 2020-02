Tennistavolo, Toirano grandioso in Serie C1: vince ancora e si conferma secondo

Spotorno. Il primo fine settimana di febbraio è stato dedicato all’attività a squadre, con la disputa degli incontri valevoli per il nono turno dei campionati maschili, ovvero la seconda giornata del girone di ritorno. Otto le formazioni della provincia di Savona impegnate, che hanno ottenuto un bilancio di sei vittorie e due sconfitte.

La copertina spetta alla squadra del Toirano di Serie C1, non solo per la categoria più elevata, ma anche per il risultato positivo, la quinta vittoria in otto incontri disputati, grazie al quale si conferma in seconda posizione alla pari col Genova Aitek. Sabato 15 febbraio alle ore 16 ci sarà lo scontro diretto, in casa dei genovesi.

... » Leggi tutto