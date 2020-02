Cantiere su Capo Santo Spirito, lavori conclusi a tempo record: ripristinato il doppio senso di marcia

Borghetto Santo Spirito. Alle 13.30 di oggi, venerdì 7 febbraio, la via Aurelia a Capo Santo Spirito ha riaperto a doppio senso alternato. Ad annunciarlo è il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa, che con una certa soddisfazione sottolinea come il ripristino della normale viabilità sia arrivato “dopo 25 giorni di lavoro e nettamente in anticipo rispetto alle previsioni”.

I lavori per il collettamento del nuovo albergo che sorgerà nell’ex castello Borelli alla rete fognaria cittadina sono iniziati ufficialmente il 13 gennaio e sarebbero dovuti durare complessivamente un paio di mesi. Invece il cantiere è durato circa la metà di quanto preventivato e perciò il senso unico alternato istituito nel tratto di via Aurelia compreso tra il piazzale dell’ex distributore di benzina e l’ingresso al castello ha lasciato il posto al consueto doppio senso di marcia.

