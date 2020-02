Loano, stadio “Ellena”: il Tar dà ancora ragione al Comune, respinto il ricorso della Loanesi

Loano. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria si è nuovamente pronunciato in merito alla vicenda dello stadio “Giorgio Ellena” di Loano, in merito ad un ricorso presentato dall’Asd Loanesi San Francesco Calcio contro il Comune di Loano.

La società calcistica aveva chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale che aveva revocato l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto. I giudici del Tar hanno rigettato il ricorso, condannando la stessa società a pagare le spese di giudizio.

... » Leggi tutto