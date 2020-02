“Mi sono rotto una gamba sui binari”: treni rallentati, ma all’arrivo dei soccorritori non c’è nessun ferito

Albenga-Andora-Loano. “Mi sono rotto una gamba al binario 3 della stazione di Albenga e non riesco a muovermi”. Soccorsi e forze dell’ordine mobilitati in ben 3 città della Riviera, traffico ferroviario rallentato in via precauzionale, ma nessun ferito trovato. Un mistero, la cui soluzione, con ogni probabilità, risiede in uno scherzo (se così si può chiamare), davvero di cattivo gusto.

Nel pomeriggio odierno (7 febbraio), intorno alle 17, è arrivata una chiamata al numero unico 112, da parte di un uomo che denunciava di “essersi rotto una gamba sui binari, alla stazione di Albenga”, con conseguente richiesta di aiuto.

... » Leggi tutto