Mika in concerto in piazza Colombo, la notte di Sanremo si infiamma con il cantante libanese

Sanremo. Metti una sera a Sanremo con Mika per un concerto in piazza Colombo sotto le stelle a pochi passi dall’Ariston, il tempio della musica per eccellenza. Un show che è stato la costola del travolgente «Mika-Revekation» che, solo 24 ore prima aveva ottenuto un successo inaspettato a Napoli.

Come all’ombra del Vesuvio anche nella città dei fiori e delle canzoni l’artista libanese ha regalato forti emozioni. «Siete pronti a ballare con me?», ha urlato al microfono davanti a una platea composta da giovani, adulti, ma soprattutto dai fan più interessati al suo mini concerto che ai duetti dell’Ariston.

