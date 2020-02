Plastic Free, l’Asd Cinghiale Marino distribuisce 700 lattine d’acqua agli studenti di Andora

Andora. Iniziativa plastic free dell’asd Cinghiale Marino Surf Club di Andora che ha distribuito in omaggio a tutti gli studenti delle scuole di Andora dell’acqua minerale in lattina per ricordare ai ragazzi le innumerevoli alternative alle bottigliette di plastica.

Un messaggio ecologico portato in tutti i plessi da Renato Colombini del Cinghiale Marino che ha consegnato le lattine alla presenza dell’assessore alle Politiche Scolastiche e all’Ambiente Maria Teresa Nasi.

