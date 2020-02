Promozione: quattro giornate di squalifica a Rampini, tre a Piccardo

Varazze. Nove giocatori del girone A di Promozione sono stati squalificati questa settimana dal giudice sportivo.

Luca Gambacorta (Taggia) dovrà saltare le prossime quattro partite, espulso perché “in reazione al fatto di un avversario che, a gioco in svolgimento, raggiungeva correndo un compagno, afferrandolo per un braccio e, una volta giratolo, gli sferrava un forte pugno al volto, si lanciava in difesa del compagno colpito, spintonando con violenza gli avversari e colpendo l’aggressore con ripetuti calci, senza conseguenze lesive”.

