Regionali Liguria, il Pd stringe sulla candidatura di Ferruccio Sansa

Liguria. Il partito Democratico stringe il cerchio sul candidato presidente alle prossime elezioni regionali e il nome di Ferruccio Sansa guadagna posizioni. I Dem hanno accelerato la discussione interna dopo i continui rinvii del M5S su una possibile alleanza.

La strategia è lineare: presentare un candidato civico che possa catalizzare il voto disgiunto dei cinque stelle. Approfittando anche del fatto che Alice Salvatore, benché scelta dagli iscritti sulla piattaforma Rousseau, non sarebbe molto gradita alla base. Una sorta di modello Bonaccini, guardando alle ultime regionali in terra emiliana, pur consapevoli della differenza che separa un dirigente di partito in cerca di riconferma e un uomo della società civile incaricato di sorpassare quel centrodestra che in Liguria non ne sbaglia una da cinque anni.

