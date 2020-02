Regionali Liguria, Massardo lancia la sua lista: “Siamo in marcia con il nostro programma”

Liguria. “Oltre”: questo il nome della lista presentata ieri a Sarzana da Aristide Fausto Massardo, ex preside di Ingegneria, che da settimane ha ormai espresso la propria disponibilità a correre come candidato di centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Liguria.

Da Sarzana è stata lanciata la compagine il cui obbiettivo è “raccogliere intorno a sé le forze politiche pronte a mettersi a disposizione fin da ora per vincere le prossime elezioni”. L’età media dei candidati consiglieri è under 40 e mette al centro professionalità e competenze. Tra gli interventi davanti al pubblico, ieri, quello di Stefano Barberis, 31 anni, dottorato in ingegneria, impegnato in progetti per la promozione dell’energia rinnovabile e sostenibile e coordinatore di gruppi di ricerca internazionale.

... » Leggi tutto