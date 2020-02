UltrAndoraRun: sabato 29 febbraio la prima ultra maratona della Liguria

Andora. Si correrà nel porto di Andora la prima ultra maratona della Liguria. Un circuito sul mare, della durata a scelta di 6 o di 12 ore, dedicato ai runner abituati a prestazioni sportive eccezionali. La UltrAndoraRun è in programma sabato 29 febbraio, con partenza alle ore 9,30, e si inserisce nel calendario delle iniziative promosse dal consigliere delegato allo sport, Ilario Simonetta, per concretizzare il binomio sport e accoglienza turistica in questo primo periodo del 2020, anno in cui Andora fa parte della Community Europea dello Sport.

Si tratta di una competizione davvero particolare che gli atleti, abituati a gareggiare sulle strade, potranno correre in tutta sicurezza in un circuito in piano, chiuso, ma articolato e panoramico.

