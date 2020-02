Albenga, rio Fasceo e Carendetta: lunedì l’apertura delle offerte economiche

Albenga. La procedura di apertura delle buste relative al bando per la messa in sicurezza del Rio Fasceo di Albenga (in particolare si tratta del primo lotto funzionale da 2,5 milioni di euro recentemente finanziato)prosegue secondo il cronoprogramma previsto.

In settimana è terminata la fase di apertura delle buste ed attualmente si è in soccorso istruttorio (con il quale l’Amministrazione ha chiesto chiarimenti ad alcune ditte che hanno presentato le loro offerta sulla documentazione ricevuta).

