All’Auditorium della Camera di Commercio al via una raccolta firme contro la chiusura degli ospedali di Imperia e Sanremo

Imperia. In occasione della visita dell’assessore regionale Sonia Viale lunedì 10 febbraio alle 17 presso l’Auditorium della Camera di Commercio, Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato organizza nella stessa giornata una raccolta firma “volante” contro la chiusura degli ospedali di Imperia e Sanremo, che si svolgerà per le vie del centro.

La cittadinanza è invitata a partecipare sia alla raccolta firme che all’assemblea.

... » Leggi tutto