Aquila minore fa “sosta” a Finale Ligure. Appello Enpa: “Regione Liguria ci aiuti”

Regione. “Le belle fotografie dei naturalisti del CEA di un’aquila minore in sosta a Finale Ligure dimostrano ancora una volta come la Liguria sia un territorio importantissimo per la migrazione di animali selvatici rari o meno rari ma egualmente meritevoli di attenzione e tutela”.

Ad afferrammo sono i volontari della Protezione Animali savonese, che hanno proseguito: “I volontari della Protezione Animali ricordano di averne soccorso cinque esemplari, rispettivamente nel 2011 a Finale in ottobre e Bastia d’Albenga a novembre, ad agosto 2013 ad Andora, ad ottobre 2014 a Millesimo e a novembre 2018 a Campochiesa d’Albenga”.

