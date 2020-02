Bordighera, Volpi: «Esprimo la mia piena solidarietà al medico aggredito»

Bordighera. «Esprimo la mia piena solidarietà al medico del Presidio di pronto intervento di Bordighera, colpito in pieno viso da un paziente che ha accompagnato la violenza a minacce di ulteriori percosse, come riportato dai mezzi di informazione. Ancora un caso di violenza nei confronti di chi lavora in prima linea per la salute dei cittadini, che alimenta una casistica in drammatico aumento negli ultimi anni» – commenta Leda Volpi.

«Nel calendario di febbraio della Camera dei Deputati c’è il disegno di legge per la sicurezza delle professioni sanitarie, fortemente voluto dall’ex-ministro Giulia Grillo e approvato all’unanimità dal Senato pochi mesi fa, che prevede l’istituzione di un osservatorio nazionale sulla sicurezza degli operatori sanitari per monitorare gli episodi di violenza e l’attuazione delle misure di prevenzione.

