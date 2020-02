Festival2020, dopo la tutina per Giotto, Achille Lauro si trasforma nella musa di D’Annunzio

Sanremo. Non c’è limite alla fantasia camaleontica di Achille Lauro. Dopo essersi spogliato delle vesti per impersonare il San Francesco di Giotto, l’artista ha indossato i panni dell’amante musa di Gabriele D’Annunzio: la Divina Marchesa Luisa Casati Stampa. A spiegare il suo stravagante look è stato lo stesso cantante sulla propria pagina Instragram: «Musa ispiratrice dei più grandi artisti della sua epoca, grande mecenate, performer prima della performing art e opera d’arte vivente».

«Questa notte dal cielo pioverà una lacrima e sarò una dea», aveva anticipato l’artista, che ha sceso le scale dell’Ariston con in testa un elmo istoriato di diamanti e piume nere e una tunica.

