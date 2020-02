Giorno del Ricordo, il vicesindaco di Savona Arecco: “Siano ricordate le persone,i loro volti, le loro famiglie”

Savona. “Lunedì 10 sarà il Giorno del Ricordo, Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, per ‘conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale’ è per me dunque stato un onore introdurre il convegno.”

A parlare è il vicesindaco di Savona Arecco a margine del convegno, tenutosi ieri nella Sala Rossa del comune ed organizzato dal Comitato Familiari delle Vittime Giuliane, Istriane, Fiumane e Dalmate e dall’Associazione Nazionale Noi per la Famiglia.

