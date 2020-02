Juniores, Varazze Don Bosco contro Imperia: la cronaca in diretta

Celle Ligure. Oggi allo stadio Olmo-Ferro di Celle Ligure va in scena la ventesima giornata del campionato Juniores di Eccellenza (Girone A). Il match odierno mette di fronte Varazze ed Imperia, due formazioni che battaglieranno fino all’ultimo secondo per ottenere i tre punti. I padroni di casa dopo due sconfitte consecutive lontano da casa vogliono tornare tra le mura amiche in grande stile, facendo gioire i propri tifosi. Gli ospiti invece devono invertire la tendenza che li ha visti raccogliere zero punti in due occasioni consecutive lontano da Imperia. Per i nerazzurri vincere significherebbe mantenere la prima posizione in classifica. I locali invece ci proveranno per blindare la loro posizione a metà classifica.

