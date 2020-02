L’affascinante Iuliana Ierugan presenta il “SanremOn” Gran Gala al Victory Morgana Bay

Sanremo. Un background notevole quello della splendida Iuliana Ierugan che, nata a Bucarest e cresciuta a Milano, ha raggiunto il successo sin da giovanissima. A soli 17 anni era già sulle passerelle di Armani, Krizia, Versace e, in breve tempo, famose riviste patinate le avevano dedicato le copertine: L’Espresso, Panorama, L’Europeo, oltre alle campagne pubblicitarie, fra cui quella per la griffe Chateaux d’Ax che ha sempre scelto famose testimonial tra le quali anche Maria Grazia Cucinotta.

Successivamente ha lavorato in televisione al fianco di Gerry Scotti per poi arrivare al cinema ed alla presentazione di importantissimi show sia in Italia che all’Estero. Una donna poliedrica di grande talento e, naturalmente, meravigliosa: la sua statura imponente, le perfette gambe lunghissime, il suo sorriso gentile e sincero che resta nel cuore di chi la incontra. Giornalista e reporter per importanti magazine ed emittenti televisive, da qualche anno presenta gli eventi collaterali al ben noto Festival della Canzone Italiana di Sanremo durante il quale intervista personaggi di spicco e VIPs. Iuliana, per presentare il Gran Galà “Meeting del mare” “SanremOn” realizzato da ACS – Associazione Centro Spettacolo presieduta da Gino Foglia, svoltosi il 7 febbraio nella prestigiosa cornice del Victory Morgana Bay, ha indossato con estrema classe e charme gli eleganti outfits Haute Couture realizzati da Fabiana Gabellini: una scintillante jumpsuite in lurex argento dallo stile contemporaneo e raffinato; un lungo abito da sera spalmato oro, con ampio spacco, particolarmente chic che ha enfatizzato la sua naturale bellezza rendendola ancor più affascinante; un minidress con stampa animalier dal mood glam rock.

... » Leggi tutto