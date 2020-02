Morgan e Bugo squalificati da #Sanremo2020 per defezione

Sanremo. Morgan e Bugo sono stati squalificati dal 70° Festival di Sanremo per defezione. Lo ha annunciato Amadeus alle 2,10 della notte dopo che i due artisti si sono rifiutati di tornare sul palco e concludere la propria esibizione.

Morgan evidentemente è stato molto “Sincero”, come recita il titolo della canzone con cui é, o meglio era, in gara proprio con il cantautore. Infatti al posto di eseguire il brano nella sua versione originale, il leader dei Bluvertigo ha ben pensato di modificare le parole per insultare il collega e sono con le seguenti:

