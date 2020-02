Prima Categoria, Olimpia Carcarese contro Millesimo: la cronaca in diretta

Carcare. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, match fondamentale per l’Olimpia Carcarese che, dopo la sconfitta subita per mano del Soccer Borghetto, deve assolutamente ritrovare i tre punti per poter ancora sperare in una svolta positiva di questo campionato. La fortuna non è sicuramente dalla parte dei biancorossi che oggi dovranno fare a meno di Cervetto, Hublina, Rebella, Vero, Ezeukwu e Sozzi. Solo un’assenza invece per il Millesimo: il capitano Michelangelo Bove, costretto in tribuna per squalifica. Proprio lui l’incubo della Carcarese, sempre a segno in questa stagione contro i biancorossi sia in campionato che in Coppa Italia. Derby valbormidese, grande amicizia tra le due società, ma la tensione rimane alta e il Millesimo dopo la beffa alla capolista Pontelungo non intende fermare la sua corsa.

FORMAZIONI

