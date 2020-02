Diano Marina. Finisce a reti inviolate Dianese e Golfo – Ceriale. La partita valida per la 19esima giornata del girone A di Promozione si è infatti conclusa 0-0.

La Dianese&Golfo resta così con 26 punti in classifica. Domani tornerà in campo per affrontare la capolista Taggia.

