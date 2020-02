Regionali Liguria, il Pd guarda oltre l’alleanza: “Possiamo vincere anche senza M5s”

Regione. “Battere Toti? Coi cinque stelle è più facile, senza i cinque stelle è assolutamente possibile”. Le parole del vicesegretario Andrea Orlando all’ingresso della convention del Partito Democratico al Palamare di Pra’ rendono l’idea del nuovo clima che si respira nel centrosinistra ligure. Dall’alleanza a tutti i costi all’ultimatum che scade tassativamente la prossima settimana: “Devono decidere se far prevalere logiche interne o far vivere un patto civico per questa regione. Dipende tutto da loro, ma noi siamo pronti comunque”. E il candidato? “Meglio un profilo civico“, dice l’ex ministro chiamandosi fuori dalla corsa.

All’appuntamento organizzato nel Ponente genovese, “Liguria Europa 2020”, ci sono le figure principali del partito (il segretario regionale Simone Farello e quello metropolitano Alberto Pandolfo, la senatrice Roberta Pinotti, il deputato Franco Vazio, l’europarlamentare Brando Benifei, sindaci, consiglieri regionali e comunali), esponenti delle altre forze alleate, sindacati, associazioni di categoria, terzo settore e ambientalisti. In pratica quel “campo progressista” che adesso si dice sicuro di potercela fare anche senza i grillini.

