Sanremo ringrazia Mollica, il sindaco Biancheri gli consegna targa di riconoscimento

Sanremo. Questa sera il sindaco Alberto Biancheri ha donato una targa a Vincenzo Mollica. Un’iniziativa voluta dal primo cittadino in segno di attestazione e stima per il grande lavoro del giornalista di Rai1 che dopo l’edizione di quest’anno andrà in pensione al culmine di una vita fatta di interviste memorabili ai protagonisti della kermesse canora.

«La città di Sanremo ha voluto rendere omaggio a Vincenzo Mollica, straordinario narratore e interprete di tante edizioni del Festival», dichiara Biancheri. Sulla targa è riportato: “A Vincenzo Mollica, con affetto e riconoscenza. La città di Sanremo”.

... » Leggi tutto