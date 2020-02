Sanremo. «La Rai ci ha proposto di fare l’Amadeus bis». Lo ha annunciato Rosario Fiorello all’inizio della quinta e ultima serata del 70° Festival di Sanremo.

Ascolti record, share alle stelle come non accadeva da anni: non poteva che arrivare questa proposta da mamma Rai. I due conduttori accetteranno? Non resta altro da fare che aspettare per scoprirlo, ma le possibilità di un ritorno ci sono tutte.

... » Leggi tutto