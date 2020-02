Sanremo2020, “Non una di meno”: «Davanti al sessismo non un passo indietro»

Sanremo. Il movimento “Non una di meno” arriva davanti alla statua di Mike Bongiorno, a pochi passi dal teatro Ariston in via Matteotti, con l’imminente finale del 70° Festival di Sanremo. Decine di donne hanno dato vita ad un flash mob per protestare contro la violenza di genere.

Ecco cosa scrivono le organizzatrici a riguardo: «Oggi sabato 8 febbraio abbiamo portato a Sanremo il grido di rivolta delle donne di tutto il mondo contro la violenza di genere, perché il festival di Sanremo, con le sue contraddizioni, è lo specchio del paese.

... » Leggi tutto