Sanremo2020: Toti premia Rita Longordo, Massimo Morini, Marco Sentieri e Tecla

Sanremo. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha consegnato una mini – Lanterna in filigrana di Campo Ligure a Rita Longordo, la giovanissima sanremese che ha trionfato all’ultima edizione dello Zecchino d’oro, durante la serata di Regione Liguria a Casa Sanremo.

Il governatore ha anche premiato con i Soundies Music award per il miglior videoclip tra gli artisti in gara a Sanremo 2020, ex aequo, Marco Sentieri e Tecla, e consegnato un premio alla carriera a Massimo Morini dei Buio Pesto, che quest’anno ha toccato quota 30 partecipazioni consecutive al Festival, in qualità di direttore d’orchestra o direttore tecnico.

