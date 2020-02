Serie A1, Rari Nantes Savona contro Sport Management: la cronaca in diretta

Savona. Terza partita in otto giorni per la Rari Nantes Savona, reduce dai due pareggi subiti in rimonta contro Salerno e Florentia. I biancorossi non vincono da tre giornate e la partita di oggi si preannuncia particolarmente dura per poter pensare di tornare a centrare l’obiettivo dei 3 punti.

Alla Zanelli, per l’ultima giornata del girone di andata, arriva la Sport Management, squadra che, seppur non al livello delle recenti stagioni, rappresenta comunque una delle più forti del campionato. Infatti occupa la terza posizione in solitaria, a più 12 sui savonesi, che sono sesti.

