The Hello Kitty Murder. Una storia criminale ai limiti della realtà

Cosa potranno mai avere in comune Hello Kitty, la gattina dei cartoni animati più amata dai bambini, e la vittima di crudele omicidio dalle circostanze così assurde da sembrare una leggenda metropolitana? Apparentemente nulla, se non fosse che proprio questi due elementi sono stati, in passato, i protagonisti di uno dei delitti più efferati che hanno scosso l’opinione pubblica mondiale.

È il maggio del 1999 quando una ragazzina di soli quattordici anni si presenta in una stazione di polizia di Hong Kong dichiarando di essere perseguitata dal fantasma di una donna che infesta il suo appartamento. La ragazza è visibilmente terrorizzata e pare stranamente sincera, perciò gli agenti decidono di accompagnarla nella sua abitazione per cercare di far luce su cosa possa averla così spaventata da spingerla a rivolgersi alla polizia.

