Varigotti. Incidente stradale, intorno alle 13, a Varigotti, sulla via Aurelia. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono state un’auto ed una bici.

L’impatto è stato piuttosto violento, con il ciclista, centrato dalla macchina, che è stata sbalzato dalla sella sull’asfalto. Ha riportato diversi traumi e ferite.

