Celle Varazze volley, terza vittoria consecutiva e sesto posto

Celle Ligure. La prima squadra femminile del Celle Varazze volley scala la classifica del massimo campionato regionale. Ieri in trasferta a Casarza le biancoblu hanno conquistato la vittoria con un netto 3 a 0 (25-14, 25-10, 25-16). Si tratta della terza consecutiva, dopo quelle ottenute contro Nlp Sanremo e Olympia Voltri.

Durante il match di ieri i coach Enrico Lamballi e Marco Levratto hanno avuto occasione di far esordire in serie C anche la giovanissima Siria Siri, annata 2005, che ha subito messo a segno un punto con attacco da posto 2. La sua coetanea Viola Saettone ha già avuto modo di scendere in campo durante la stagione come secondo palleggio, incrociata a Michela Zunino.

