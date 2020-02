Diodato vince il 70esimo Festival di Sanremo con “Fai rumore”

Sanremo. E’ Diodato con “Fai rumore” il vincitore del settantesimo Festival di Sanremo. Antonio Diodato, 38 anni di Aosta ma di origine pugliese e romano d’adozione, ha conquistato tutte le giurie del #Festival2020 entrando nella storia. E’ sua la vittoria nel festival dei record edizione numero 70. Secondo classificato Francesco Gabbani. Terzo posto: Pinguini Tattici Nucleari.

A portare Diodato sul gradino più alto del podio sala stampa e giuria demoscopica, è difatti risultato il meno votato dal pubblico a casa tra i tre finalisti. Queste le percentuali: 38,9% per Francesco Gabbani, 37,2% per i Pinguini Tattici Nucleari e 23,9% per Diodato.

