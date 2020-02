Eccellenza, l’Ospedaletti cerca continuità contro il Busalla

Ospedaletti. Dopo quattro risultati utili consecutivi e un girone di ritorno iniziato nel migliore dei modi, l’Ospedaletti cerca continuità e oggi ospiterà il Busalla al campo sportivo di Andora (in via Marco Polo, 48) per via della nota indisponibilità del “Ciccio Ozenda”. Una nuova ‘casa’ in una stagione a dir poco sfortunata per via dei danni successivi all’ondata di maltempo di fine 2019.

Il Busalla naviga nelle parti alte della classifica con un bottino di 30 punti frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte ed è reduce dal pareggio interno di domenica scorsa (2-2) contro l’Athletic Club Liberi.

