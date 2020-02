Festival2020, Sky “buca” l’embargo e annuncia il vincitore di Sanremo un’ora prima

Sanremo. In un sottopancia in onda su Sky TG24 è stato annunciato un’ora prima il nome del vincitore del Festival2020. La notizia ha causato la rivolta della sala stampa, dove centinaia di giornalisti attendevano che l’annuncio venisse dato in diretta sul palco dell’Ariston prima di pubblicare la classifica dei primi tre big. E così il nome di Diodato vincitore del Festival targato Amadeus è stato spoilerato, bucando la stessa Rai, organizzatore del più grande evento musicale in Italia.

Il clima in sala stampa si è surriscaldato, con i giornalisti che si sono accalcati davanti al palco arrivando quasi allo scontro fisico, tanto che il responsabile della stampa per la Rai ha minacciato di cacciare tutti fuori dalla stanza, chiudendo la sala in anticipo.

