I cani delle forze di polizia avranno la pensione: per loro spese veterinarie gratuite dopo il congedo

Liguria. I cani delle forze di polizia avranno la pensione: una volta congedati, gli agenti a quattro zampe potranno continuare a ricevere assistenza sanitaria esattamente come avveniva quando erano in servizio. Lo prevede una recentissima misura varata dal governo, che ha così “accolto” l’appello del Sap (appello partito proprio dalla Liguria e dai microfoni di IVG.it per voce di Francesco Piliego) a non dimenticare questi validi agenti, sempre pronti a portare il loro fondamentale contributo in ogni frangente.

“I cani della polizia, ma anche tutti i cani che prestano servizio nelle amministrazioni dello stato (VVF ecc) sono colleghi a tutti gli effetti, vivono la loro vita lavorativa e non solo al fianco dei loro conduttori per molti anni – spiegava qualche mese fa Piliego – Come noto, durante l’operatività, i cani della polizia sono totalmente a carico dell’amministrazione. Il problema, come sollevato, non è l’abbandono del cane. Infatti, grazie alla vicinanza di colleghi specialisti che fanno parte degli specialisti cinofili della polizia, nella stragrande maggioranza dei casi, quasi la totalità, i cani vengono adottati dai loro conduttori al momento della pensione. Dal momento che la loro attività operativa cessa, però, perdono qualsiasi tipo di assistenza, la quale rimane totalmente a carico del conduttore, come qualsiasi privato cittadino o dello stesso privato cittadino che lo ha adottato”.

... » Leggi tutto