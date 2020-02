La nuova Miss per Sanremo 2020 è la 17enne di Camporosso Mare Camilla Romagnone

Sanremo. Successone al Palafiori – Casa Sanremo per Una Miss X Sanremo 2020…per dire No al Femminicidio, la manifestazione, che si è svolta mercoledì 5 febbraio, è stata magistralmente condotta dalla bravissima giornalista –speaker radiofonica Simona Daversa.

Trentuno le partecipanti divise in due categorie MISS e LADY, oltre alle prime classificate: “Una Miss per Sanremo 2020” Camilla Romagnone 17 anni di Camporosso Mare, premiata dalla modella, già Miss Val Nervia, Ilaria Salerno di Arma di Taggia, e Marya De Jesus 37 anni brasiliana residente ad Otranto * Una Lady X Sanremo*, premiata da Elena Secco, già Miss Val Nervia Lady, le altre vincitrici, classificate per la finale del 19 settembre presso il Teatro Fellini di Cinecittà Studios di Roma, che hanno ricevuto direttamente le fasce dai componenti della giuria sono: con la fascia consegnata dall’attrice Lucia Cassini (Un Calcio al Cancro ), Jessica di Natale 17 anni di Alessandria; la produttrice artistica Concetta Abruzzo ha consegnato la fascia ( Miss Sorriso) a Siria Soddu di Torino; la fascia (Pasta Fresca Morena) è stata consegnata dalla giornalista Emanuela Petroni a Valeria Zinghini, aspirante parrucchiera 23 anni di Bordighera; la fascia (Angezy Ely Hair Milano) è stata consegnata dal responsabile della ditta Italia F & G Salute e Benessere Adriano Zacchè a Ilenia Galliani 20 anni di Sanremo studentessa presso il DAMS; la (fascia Moda) è stata consegnato dalla Top Model Sara Giò a Chiara Di Benedetti di Roma; la fascia come Testimonial al (No al Femminicidio) è stata conferita dagli organizzatori Massimo Civale e Ivano Anfosso a Susanna Elisa Catellani giovanissima consigliere comunale di San Biagio della Cima. Il titolo ( Miss Cinema) và a Carolina Gioni 18 anni di Lucca premiata dal cantante Albino Coppola.

