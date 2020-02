L’Imperia assapora la vetta, poi la rete del Sestri all’Athletic Club al 95° gela il “Ciccione”. Lupo: «Andiamo a prenderci il primato domenica»

Grazie alla doppietta di Edo Capra e alla rete iniziale di Minasso, l’Imperia supera l’Angelo Baiardo che aveva trovatoil pareggio e assapora per qualche minuto la sensazione di aver superato in testa alla classifica il Sestri Levante.

Poi la rete del 2-3 messa a segno dei corsari al 95° in casa dell‘Athletic Club Liberi ricaccia in gola l’urlo dello speaker del “Ciccione“, il “mitico” Stefano Acquarone, che aveva già urlato: «Salutate la capolista!». Sorpasso, quindi, sfumato in zona Cesarini in vista dello scontro diretto in programma domenica prossima al “Sivori”.

