L’Ospedaletti Calcio non molla mai, Alasia e Foti firmano il 2-2 in rimonta contro il Busalla

Ospedaletti. Al “Marco Polo” di Andora va in scena una sfida importante per un Ospedaletti sempre alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza e che oggi affronta un Busalla lanciato all’inseguimento delle prime della classe. Out per squalifica Frenna, tra i pali c’è Ventrice e in panchina va il classe 2003 Giannatiempo.

La gara parte subito forte e, già al 7’, gli ospiti trovano la rete del vantaggio con Copagnone su calcio di punizione. Gli orange provano a rientrare in gara ma, al 40’, il Busalla trova il raddoppio con Cotellessa. Sul finire della prima frazione l’Ospedaletti si rende pericoloso prima con la punizione di Sturaro bloccata in due tempi da Roi, poi con il tentativo di tacco di Burdisso neutralizzato ancora dal numero 1 ospite. Il primo tempo si chiude sul 2-0 per il Busalla.

