Orienteering, la tappa del circuito Sea OL ha animato il centro di Finalborgo

Finale Ligure. I climber che si aggiravano sonnecchianti per le viuzze di Finalborgo, per l’immancabile colazione prima di una giornata di scalata, questa domenica mattina hanno avuto un’insolita sorpresa: decine di atleti nelle loro tutine multicolore sfrecciavano mappa e bussola alla mano per i vicoli del borgo medievale. È di scena l’orienteering!

Un centinaio di partenti suddivisi su due manche si sono sfidati correndo alla ricerca di una cinquantina di punti di controllo; vince chi impiega meno tempo, ma si divertono tutti, dal primo all’ultimo. Ed infatti alla fine sono tutti soddisfatti dell’organizzazione dell’Asd Arco di carta di Genova, con il patrocinio del comune di Finale Ligure e la preziosa collaborazione della Polisportiva del Finale e del progetto di inclusione sociale NonUnoMeno.

