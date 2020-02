Ospedaletti Calcio, salva la vita a un avversario: Mattia Agnese entra nell’Olimpo del calcio italiano

Ospedaletti. Pochi giorni addietro è stato raccontato il grande gesto di coraggio di Mattia Agnese, ragazzo classe 2003, che durante la partita contro i pari età della Cairese, ha salvato la vita ad un avversario con un intervento di primo soccorso eseguito a regola d’arte.

Questa storia a lieto fine ha colpito non solo gli addetti ai lavori locali, ma è salita alla ribalta nazionale tanto da meritare un ingresso nella Hall of Fame del calcio italiano. Già perché nell’olimpo degli “immortali” entrano, nella 9ª edizione, campioni del calibro Pirlo, Boniek e Mazzone ma anche grandi imprenditori quale Percassi. C’è un premio però ancor più speciale, quello dedicato alla memoria del compianto Davide Astori, istituito l’anno scorso per i più bei gesti di fair play, un premio carico di valori, quelli veri, che vanno oltre il calcio giocato.

... » Leggi tutto