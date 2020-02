Prima Categoria, l’azione di Ambesi porta alla vittoria il Don Bosco Vallecrosia Intemelia contro Area Calcio Andora

Vallecrosia. Una bellissima azione di Mattia Ambesi, che fa gol da 50 metri, porta alla vittoria la prima squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenata da mister Manuele Fiore, che oggi pomeriggio ha affrontato Area Calcio Andora.

La partita, valida per la sedicesima giornata del girone A di Prima Categoria, andata in scena allo Zaccari in terra a Camporosso, si è conclusa a favore dei biancorossi che riescono a mettere ko gli avversari per 2-1. «Il primo tempo è andato malissimo, abbiamo fatto fatica a livello di gioco. Troppo lenti nel trovare le nostre idee di gioco e così siamo andati in difficoltà – commenta mister Manuele Fiore – Nel secondo tempo è stata un’altra squadra, più aggressiva, spensierata, con un altro atteggiamento e così siamo riusciti a passare in vantaggio con una bella azione tra Caccamo e Cane, con quest’ultimo andato al cross con una deviazione. Non siamo riusciti a chiuderla con Saba, a tu per tu con il portiere, e l’azione dopo con un’ingenuità abbiamo preso goal. E poi quello che non ti aspetti, batti da centrocampo e Ambesi ha la brillante idea di calciare e fare un goal da 50 metri. Nel finale annullato un goal per fuorigioco a Marafioti regolarissimo».

