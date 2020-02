Ricorso al Tar di Lac contro l’abbattimento dei cormorani, il plauso della Protezione Animali

Provincia. “La Protezione Animali savonese, in difficoltà economiche per le spese di soccorso e cura della fauna selvatica e dei gatti liberi, feriti o malati di cui dovrebbero farsi carico rispettivamente la Regione Liguria ed i Comuni, ringrazia vivamente la Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC) per aver presentato ricorso al Tar contro l’ennesima ‘marchetta elettorale’ della giunta uscente Toti/Mai, favorevoli tutti gli altri partiti, esclusi Movimento 5stelle e Verdi”. Lo dichiarano, in una nota, i rappresentanti di Enpa Savona.

“Accogliendo le richieste dei pescatori, con rapidità degna di ben altre e davvero importanti problematiche irrisolte, la Regione Liguria aveva approvato una delibera in cui, per evitare che mangiassero i poveri pesci d’allevamento, liberati per ripopolamento dalle associazioni pescasportive, autorizzava un primo abbattimento di 90 cormorani; il Tar l’ha sospesa e chiesto chiarimenti da presentare entro il 19 febbraio”.

